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В Крыму чучело Зимы скормили бегемоту

В Крыму чучело Зимы скормили бегемоту

Самка гиппопотама Фрида осталась довольна угощением из сена.

В Крыму в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр было решено не сжигать чучело Зимы, а отдать его бегемоту. Этот необычный случай описал директор парка Виктор Жиленко. В первый день весны в зоопарке проходили массовые гуляния, приуроченные к празднованию Масленицы.

Однако, вопреки обычаю, руководство приняло решение изменить сценарий и предложить чучело бегемоту Фриде, знакомой посетителям под именем Морячки Сони. Бегемот с удовольствием отведал сено, из которого было изготовлено чучело, и, судя по всему, остался довольным полученным угощением.

Как отметил Жиленко, благодаря этой инициативе Фрида тоже смогла принять участие в празднике и насладиться своей долей лакомства.

Ранее эксперты рассказали секрет лучшего масленичного блина.

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