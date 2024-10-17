В Крыму львы растерзали управляющую сафари-парком

Женщина убирала в вольере и забыла закрыть дверь.

В Крыму львы растерзали управляющую сафари-парка «Тайган». Женщина забыла закрыть дверь, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Леокадия Перевалова работала в парке 18 лет. В среду, 16 октября, она хотела провести уборку в вольере львов. Но забыла заблокировать дверь между его помещениями, чтобы животные не смогли зайти к ней. В итоге львы обнаружили проход и напали на женщину.

Раненую Перевалову в вольере нашли коллеги. Они вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось.

Фото: парк львов «Тайган»

Директор парка львов «Тайган» Олег Зубков назвал Леокадию самым опытным сотрудником, которая знала все о хищниках и обучала других работников, как обращаться с животными. Но, вероятно, просто была «забывчивой» и поступила неосторожно. В зоопарке семье сотрудницы окажут помощь, но напавших на нее львов усыплять не будут.

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«Потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок», — сказал директор «Тайгана».

Происшествие стало уже третьим за последние годы, связанным с нападением хищников. В 2021 году тигрица откусила часть пальца годовалому ребенку, который вместе с мамой подошел слишком близко к клетке и стал показывать на животное. А в 2022 году леопард набросился на стажера, который нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника.