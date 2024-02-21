В Крыму появился опасный морской хищник из Тихого океана. За него объявлена награда

Рыбы груперы угрожают местной фауне.
В Крыму морякам предложили вознаграждение за вылов опасного морского хищника, которого нашли у берегов полуострова. Об этом сообщает радио «Крым».
Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещать заплатить 5 000 рублей каждому, кто поймает рыбу средиземноморский групер. Недавно они появились в акватории Крыма — двоих особей уже выловили и передали аквариуму.
«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия», — сказал Жиленко.
Груперы — род лучеперых рыб из семейства каменных окуней, он распространен преимущественно в Тихом океане. Хищники имеют яркую окраску, которая может меняться в зависимости от ситуации и окружающих условий. У рыб сильновыдвижная верхняя челюсть, которая в момент открытия рта принимает форму трубки — это позволяет засасывать добычу.
Груперы в основном питаются рыбой, мелкими акулами, омарами, скатами и молодыми морскими черепахами. Масса тела хищников может колебаться от 100 граммов до более чем 450 килограммов.
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