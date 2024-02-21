авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Крыму появился опасный морской хищник из Тихого океана. За него объявлена награда

Фото: Алуштинский аквариум

Рыбы груперы угрожают местной фауне.

В Крыму морякам предложили вознаграждение за вылов опасного морского хищника, которого нашли у берегов полуострова. Об этом сообщает радио «Крым».

Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещать заплатить 5 000 рублей каждому, кто поймает рыбу средиземноморский групер. Недавно они появились в акватории Крыма — двоих особей уже выловили и передали аквариуму.

«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия», — сказал Жиленко.

Фото: Алуштинский аквариум

Груперы — род лучеперых рыб из семейства каменных окуней, он распространен преимущественно в Тихом океане. Хищники имеют яркую окраску, которая может меняться в зависимости от ситуации и окружающих условий. У рыб сильновыдвижная верхняя челюсть, которая в момент открытия рта принимает форму трубки — это позволяет засасывать добычу.

Груперы в основном питаются рыбой, мелкими акулами, омарами, скатами и молодыми морскими черепахами. Масса тела хищников может колебаться от 100 граммов до более чем 450 килограммов.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024