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В Лас-Вегасе готовятся провести «Олимпиаду на стероидах»

В Лас-Вегасе готовятся провести «Олимпиаду на стероидах»

Во время соревнований участники смогут использовать препараты, повышающие физическую работоспособность и дающие прилив силы и энергии.

В Лас-Вегасе готовятся к проведению Enhanced Games – то есть «Улучшенных игр» — где будут сняты все запреты на использование стероидов.

В мае следующего года участники впервые смогут принять участие в спортивных соревнованиях, где не будет жестких проверок от антидопинговых агенств. Это значит, что перед выходом на старт спортсмены вполне легально могут «закинуться» тестостероном или гормонами роста — правда, только с позволения врача и теми лекарствами, которые одобрены в США. 

Первое подобное мероприятие в истории, которое уже окрестили «Олимпийскими играми на стероидах», будет включать в себя восемь дисциплин: плавание (дисциплина на 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем), легкая атлетика (спринт на 100 метров и бег с барьерами) и тяжелая атлетика (рывок и толчок). 

По словам создателя игр Арон Д’Соуза, его идея заключается в том, чтобы «двигать человечество вперед» и использовать все возможности человеческого тела без «устаревших» ограничений. Правда, мотивировать именитых спортсменов принять участие в соревнованиях будет не так-то просто: ведь это будет значить, что им на какое-то время придется отказаться от санкционированных международных соревнований, где стероиды строго под запретом. 

Поэтому организаторы планируют заманивать участников на спорную «Олимпиаду» с помощью денег: победители смогут заработать на мероприятии сотни тысяч долларов, а также гонорары за участие и бонусы за побитые мировые рекорды. 

Антидопинговые агентства отнеслись к соревнованиям скептически: они назвали Enhanced Games «шоу клоунов», для которых деньги важнее принципов.

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