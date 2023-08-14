В Ленинградской области страус устроил хаос: видео

Птицу поймали и вернули хозяйке-дрессировщице.

Страус по имени Степа сбежал от хозяйки-дрессировщицы и устроил хаос в дачных поселках Ленобласти. Видео с приключениями птицы публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

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На участке, где жил годовалый Степа, дрессировщица Лариса держала целый зверинец: у нее также были верблюды, павлины, собаки и кошки. Однажды ночью неподалеку от дома женщины начался пожар, и это вызвало у страуса панику. Степа выклевал в вольере большую дыру и стал носиться по улице, пугая соседей.

С утра Лариса нашла своего страуса и попыталась накинуть на него недоуздок, но птица снова вырвалась. Для того, чтобы поймать Степу, жители развернули целую спасательную операцию и даже обратились в экстренные службы. В результате птицу доставили домой — оголодавшую, уставшую и напуганную.