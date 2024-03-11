В Ленобласти выхаживают новорожденную нерпу, которую подобрал рыбак

Теперь детеныша выхаживают и откармливают рыбным смузи.

В Ленинградской области рыбак спас новорожденного детеныша нерпы и подкинул в коробке на порог кафе. Теперь специалисты выхаживают детеныша и кормят рыбным смузи, пишет издание «Подъем».

Маленького нерпенка нашли в поселке Ладожское Озеро Всеволожского района. По словам сотрудницы «Фонда друзей балтийской нерпы» Елены Андреевской, девочке было несколько часов от роду — она оказалась самой маленькой пациенткой, которую выхаживал фонд.

«Ее нашел рыбак и почему-то не связался с нами: то ли у него не было телефона, то ли он не знал про нас. Он подобрал животное на льду и принес к кафе на берегу. Это самка, сейчас она находится в центре, это самый маленький пациент, который когда-либо к нам поступал. У нее голые десны, зубов нет, это очень сложный для нас пациент. Пока мы не даем гарантий, что все будет хорошо, но очень стараемся», — рассказала Андреевская.

Пока специалисты кормят подкидыша через зонд, дают малышу «рыбный смузи»: филе сельди, рыбий жир и раствор для поддержания водно-электролитного баланса. Но проблема с едой — не единственная, что у них возникла.

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«У нее очень большая потребность в игре, в общении с самкой, в сосании. Мы, к сожалению, эти потребности удовлетворить не можем, потому что если мы это будем делать, она потом не выживет в дикой природе», — отметила сотрудница «Фонда друзей балтийской нерпы»

Фото: t.me/pdmnews

Что стало с мамой нерпенка, пока неизвестно. Обычно детеныши должны два месяца находиться с самкой под снегом: мама выкапывает на льду озера нору в снегу и держит там малыша. Но в этом году снега на льду нет, потому нет и таких убежищ. И маленькие нерпята могут расползаться по льду и попросту теряться.