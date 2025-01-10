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В Лос-Анджелесе бушует самый страшный пожар в истории: что известно

Фото: CAL FIRE_Official / Flickr

Более 100 тысяч человек, в том числе голливудские знаменитости, были эвакуированы.

Лесные пожары, бушующие в крупнейшем городе Калифорнии, который является точкой притяжения гигантов мировой киноиндустрии, начали активно захватывать Лос-Анджелес с 7 января. Теперь президент США Джо Байден отметил, что они стали самыми разрушительными в истории штата. Перед этим он объявил в Калифорнии режим масштабного стихийного бедствия и отменил визит в Италию. 

Распространению огня на этой неделе способствовали сильные сухие ветра: в результате из шести крупных лесных пожаров минимум три вышли из-под контроля, включая мощный пожар на Голливудских холмах, который угрожает центральной части города и ключевым достопримечательностям – «Аллее славы» и Китайскому театру Граумана. 

Один из пожаров в престижном районе Пасифик-Палисейдс охватил площадь в почти 70 квадратных километров и уже был признан самым страшным в истории Лос-Анджелеса. Одним этим пожаром было уничтожено как минимум 1000 домов. Более 60 000 зданий и объектов города продолжают находиться под угрозой.

Фото: CAL FIRE_Official / Flickr

Тушение пожара в районе Палисейдс

На данный момент сообщается о пяти погибших. Более 100 тысяч человек было эвакуировано, включая голливудских знаменитостей и политиков: в зоне эвакуации оказались дома вице-президента США Камалы Харрис, актеров Бена Аффлека и Марка Хэмилла, российского актёра Алексея Воробьева. Уже известно, что огонь уничтожил недвижимость актёров Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мэнди Мур, Адама Броди, Лейтон Мистер и многих других.

В тушении пожаров принимают участие более 7500 служащих из местных, государственных и федеральных служб, в город прибыли пожарные из шести других американских штатов, огонь тушат с помощью вертолётов, самолётов и бульдозеров.

В некоторых районах Лос-Анджелеса также объявлен комендантский час из-за опасности беспорядков и грабежей. 

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