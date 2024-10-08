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В Малайзии крокодил утащил девочку. Все случилось на глазах сестры и дедушки

Фото: Luke Price / Flickr

Крокодил, штат Саравак, Малайзия

В поисках тела специалисты из службы дикой природы страны поймали и выпотрошили двух огромных крокодилов - внутри одного из них они нашли человеческие останки.

Шестилетняя Сесилия Джулан Интик играла в реке Сунгай Татау, когда на глазах перепуганной сестры и дедушки её утащила под воду огромная рептилия. Семья девочки не успела ничего сделать.

Инцидент произошёл 25 сентября, а уже через несколько дней эксперты из лесной службы штата Саравак, где произошла трагедия, на глаза жителей деревни вскрывали туши двух огромных крокодилов в поисках останков девочки. Крокодилы размерами в 5,1 метров и 5,4 метров в длину и весом больше тонны были настолько крупными и тяжелыми, что для их транспортировки на берег пришлось использовать буксир и кран. 

Некоторые из членов семьи Сесилии, чтобы помочь идентифицировать останки девочки, находились рядом во время ужасающей сцены вскрытия хищников

Сотрудники служб и полиции обнаружили внутри одного из крокодилов человеческие кости, зубы и горсть монет и отправили останки в судебно-медицинскую лабораторию Малайзии для дальнейшего анализа. Предполагается, что обнаруженные останки могут принадлежать пропавшей Сесилии. Результаты вскрытия второй рептилии обнародованы не были.

Ранее в Индонезии в теле крокодила обнаружили тело 54-летней женщины – она стала жертвой хищника во время сбора моллюсков у реки. 

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