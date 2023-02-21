В Малайзии огромные питоны проломили потолок и напугали семью

Специалисты Департамента гражданской защиты оперативно поймали питонов. В процессе их поимки потолок комнаты обрушился, и оттуда буквально выпали упитанные рептилии.

В городе Бентонг (Малайзия) семья нашла за перекрытиями на потолке квартиры спрятавшихся питонов. Все началось с того, что глава семейства Сом Мохаммад Саллех около четырех часов утра услышал шум над потолком, но решил не обращать на него внимание и продолжил спать дальше. Однако утром сын Саллеха пожаловался ему, что на потолке в его комнате появились трещины, а простыни оказались засыпаны песком.

Дальше события развивались стремительно: пока отец и сын обсуждали трещину, откуда-то сверху раздался громкий звук.

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Как выяснилось, в комнате дочери Саллеха в этот момент обрушился потолок, а из-под потолка показался хвост огромного питона. Судя по всему, он там был ещё и не один.

Это напугало жильцов квартиры, которые поспешили обратиться в местный Департамент гражданской защиты. Его сотрудники прибыли на место происшествия и оперативно поймали рептилий, которые в процессе поимки проделали в потолке еще большую дыру. И неудивительно – на двоих они весили больше 50 килограммов: как выяснилось, один из питонов был длиной пять метров и весил 32 килограмма, а другой — четыре метра и весом 25 килограммов.

Необычные ситуации с питонами в Малайзии случались и раньше. В частности, в мае 2022 года малазиец пострадал от укуса питона, притаившегося в унитазе. 28-летний Сабри Тазали играл на мобильном телефоне, сидя в туалете, когда почувствовал неожиданную боль: он резко подскочил и увидел, что с его ягодицы свисает змея. Тазали в панике оторвал ее от себя, швырнул в стену и выбежал из туалета, буквально выбив дверь. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и забрали рептилию.