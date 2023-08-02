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В Малайзии термиты сожрали все накопления пенсионерки

Фото: @Khairul Azhar

Пожилая женщина хранила свои сбережения в картонной коробке.

В Малайзии термиты сожрали все сбережения пенсионерки, которые она хранила в картонной коробке. Пожилая женщина скопила 30 тысяч малайзийских ринггитов — около 600 тысяч рублей. Эти деньги она хотела потратить на паломничество в Мекку в 2024 году. Но когда пенсионерка однажды решила заглянуть в коробку, то с ужасом увидела, что все ее сбережения превратились в бумажную труху.

Те банкноты, которые сохранились лучше, удалось сдать в банк. Но остальные деньги, съеденные насекомыми, было уже не спасти.

Внук пожилой женщины Кхаирул Азхар опубликовал в соцсетях фото купюр, испорченных термитами, и предположил, что его бабушке не суждено было побывать в Мекке. А еще Азхар добавил, что не стоит хранить дома столь крупные суммы денег.

Ранее сообщалось об истории супругов из города Эссекс (Великобритания), которые уверены: черный кот, подобранный на улице, помог им стать миллионерами. 

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