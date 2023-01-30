В Мексике акула откусила голову мужчине

Мексиканец собирал моллюски в заливе, надеясь заработать на их продаже.

В Мексике большая белая акула откусила голову мужчине, собиравшему моллюски в Калифорнийском заливе. Это стало первым в 2023 году нападением акулы-людоеда со смертельным исходом, пишет Tracking Sharks.

Погибший Мануэль Лопес собирал моллюсков вместе с двумя помощниками. Мужчина находился под водой без акваланга и дышал воздухом, который подавался с борта лодки. В какой-то момент рядом с ним появилась шестиметровая белая акула и сразу напала на него.

«Он был под водой, когда животное напало, откусило ему голову и повредило оба плеча», — рассказал знакомый погибшего Хосе Бернал.

Мужчина добавил, что сборщиков моллюсков предупреждали о присутствии акул в районе залива. Из-за этого многие несколько дней не выходили в море, опасаясь за свою жизнь. Лопес же решил рискнуть — в последнее время у покупателей вырос спрос на морепродукты, и можно было хорошо заработать.

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Фото: Wikipedia.org

Большие белые акулы — это одни из крупнейших рыб на планете, длина некоторых особей может достигать пяти и более метров, а вес — почти двух тонн. Они встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Акулы получили прозвище людоедов из-за того, что они нападают на людей чаще других сородичей.

В 2021 году белые акулы нападали на людей 73 раза, погибли 11 человек (9 случаев были признаны неспровоцированными). Лидером по числу таких инцидентов стала Австралия — там было зафиксировано три случая нападений акул со смертельным исходом. За ней следовала Новая Каледония с двумя случаями. В США, Бразилии, Новой Зеландии и Южной Африке произошло по одному неспровоцированному нападению акулы со смертельным исходом.

В 2020 году акулы-людоеды совершили 52 нападения на человека. Эксперты объясняют снижение показателей тем, что в мире бушевала пандемия, и большинство людей находилось на изоляции.