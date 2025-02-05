В Мексике бойкотируют отель из-за инцидента с дельфином на шоу

Животное разбилось, вылетев из маленького бассейна во время выступления.

Туристы призывают бойкотировать отель Barceló Maya Grand Resort вблизи Канкуна после того, как видео шокирующего инцидента с участием дельфина распространилось в социальных сетях.

В клипе можно увидеть, как во время шоу три дельфина эффектно выпрыгивают из воды в крохотном бассейне, после чего один из них, не рассчитав расстояние внутри резервуара, случайно приземляется прямо на каменный бортик. На последних кадрах видео заметно, как к дельфину спешит тренер, пока его неподвижное тело лежит наполовину в воде. Всё это время за шоу наблюдали гости отеля, которые и засняли страшные кадры.

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Жи ли дельфин сейчас – предположительно, его зовут Плата — так и неизвестно. Активисты по защите окружающей среды предполагают, что даже если животному удалось выжить, его здоровью был нанесен серьезный урон.

Вскоре после инцидента страницу отеля в социальных сетях заполнили гневные комментарии шокированных путешественников и активистов, которые призвали прекратить шоу с животными или вовсе закрыть курорт.

Беспокойство по поводу условий содержания дельфинов в отеле защитники животных озвучивали и раньше. В январе активист по защите морских млекопитающих Фил Демерс опубликовал кадры с дрона, снятые над отелем, где были замечены небольшие резервуары-вольеры для содержания дельфинов – причем располагались они всего лишь в нескольких метрах от открытого океана, словно дразня животных. Тогда пользователи назвали условия слишком жестокими для таких чутких и эмоциональных существ как дельфины, сравнив бассейны с «тюрьмой».

Очевидцы отмечают, что в отеле, который предлагает «дружеские» встречи и катание с дельфинами за относительно небольшую цену, эти животные погибали и раньше.