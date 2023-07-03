В Мексике мэр города женился на крокодиле. На свадьбе невесте завязали пасть

Таким образом Виктор Уго Соса собирается принести удачу своему народу.

Мэр города Сан-Педро-Уамелула (штат Оахака, Мексика) Виктор Уго Соса решил жениться на крокодиле ради того, чтобы принести удачу своему народу. Необычная свадьба с самкой крокодила по кличке Алисия Адриана прошла в рамках традиционного ритуала, призванного задобрить богов. Мексиканцы верят, что боги, довольные таким «брачным союзом», обеспечат их дождями, хорошим урожаем, миром и спокойствием.

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«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака. Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — заявил Виктор Уго Соса, обращаясь к «невесте», пасть которой, на всякий случай, перевязали веревкой.

Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц.