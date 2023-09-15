В Мексике на заседание конгресса принесли «мумии инопланетян»

Журналист-уфолог Хайме Мауссан заявил о подлинности останков пришельцев.

В Мексике журналист-уфолог Хайме Мауссан принес на заседание конгресса страны 14 фигур, которые, по его словам, являются «мумиями инопланетян». Мауссан утверждает, что «мумиям» около тысячи лет и это якобы подтвердил радиоуглеродный анализ. По словам уфолога, останки представителей внеземной цивилизации нашли на раскопках древнего города Куско (Перу).

Мауссан продемонстрировал парламентариям две фигуры, помещенные в ящики со стеклом — их отличает маленький рост, длинные трехпалые руки, а также отсутствие волос и зубов. Как заявил журналист, генетический набор этих существ отличается от человеческого на 30%. Он уверен, что такие существа когда-то населяли Землю вместе с людьми.

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«Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. Это не существа, которые были найдены после крушения НЛО. Их нашли в шахтах по выращиванию диатомовых водорослей», — сообщил уфолог.

Впрочем, в сети в подлинности «мумий инопланетян» усомнились даже те, кто верит, что люди не одни во вселенной. Пользователи предположили, что «мумии» — это всего лишь подделка из папье-маше или песка. Раньше Хайме Мауссан уже представлял публике «останки инопланетян», и они оказались фальсификацией.

Ранее ученые в своем новом исследовании пришли к выводу, что человечество от контакта с инопланетянами отделяет около 400 тысяч лет.