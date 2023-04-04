В Мексике у хозяев украли домашнего бенгальского тигра

Местная полиция уже начала поиски хищника.

В штате Сонора (Мексика) у хозяев похитили взрослого бенгальского тигра по кличке Балума — согласно официальному заявлению местной полиции, пятилетнего самца выкрали из дома в городе Эрмосильо, столице штата. Неделю назад правоохранительные органы начали поиск украденного хищника. При этом хозяева Балумы при помощи всех необходимых документов доказали свое право на тигра.

Следователи уже распространили снимки хищника, который спокойно спит в клетке рядом с собакой. Они надеются, что жители Эрмосильо сообщат в полицию, если где-либо заметят пропавшего Балуму. В Мексике не в первый раз встречаются истории, когда люди делают диких животных своими питомцами, а затем теряют их. Порой хищников находят в резиденциях наркобаронов или даже замечают бродящими по улицам.

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Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Тескальтитлан после перестрелки между полицией и членами одного из главных местных картелей нашли труп обезьяны в бронежилете и памперсе.