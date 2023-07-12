В мире рекордов: этот мужчина непрерывно икал с 1922 по 1990 год

Сомнительное достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Чарльз Осборн (США, 1894-1991) стал жертвой самого продолжительного приступа икоты, длившегося целых 68 лет.

Приступ икоты начался в 1922 году, когда Чарльз работал фермером. Он пытался взвесить свинью, прежде чем зарезать, но упал. Тогда и началась эта печальная история.

«Я поднял свинью, а потом упал. Тогда я ничего не почувствовал, но позже врач сказал, что у меня в мозгу лопнул кровеносный сосуд размером с булавку», – Чарльз Осборн.

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Самый продолжительный приступ икоты занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Осборн икал непрерывно в течение 68 лет, с 1922 по 1990 год. Он испытывал от 20 до 40 приступов в день, а это означает, что к моменту смерти он икнул примерно 430 миллионов раз.

Врач Теренс Энтони считал, что, когда Чарльз упал, он повредил небольшую область в своем мозгу, которая должна отвечать за подавление икоты. Осборн постоянно пытался найти лекарство от своего недуга, но только однажды утром в феврале 1990 года икота, наконец, прекратилась.

Несмотря на этот довольно расстраивающий фактор в жизни, ему все же удавалось вести нормальную жизнь. Он был женат дважды и стал отцом восьмерых детей, и все это время икал. Чарльз много раз попадал в заголовки за свою жизнь, в том числе в газетной статье 1978 года с названием «Человек все еще ищет лекарство от 56-летней икоты».

Его работодатель, который, возможно, чувствовал некоторую ответственность за непрекращающуюся икоту, даже отправил Чарльза на особое лечение в Омаху. Сначала казалось, что это сработало, но потом, как только он возвращался домой, его икота начиналась снова.

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Чарльз пояснил, что самый длинный перерыв без икоты составлял у него всего 50 часов. Икота естественным образом нарушала его сон и удовольствия от пищи.

Многие врачи пытались помочь Чарльзу с его проблемой, прибегая к довольно крайним мерам. Считается, что один врач «вылечил» Чарльза от икоты, посадив его на угарный газ и кислород, что было бы эффективно, если бы он мог дышать ядовитым газом, не умирая.

Чарльз говорит, что научился икать, не издавая никакого шума, что чуть облегчило его жизнь и жизнь его близки. Мужчина также подсчитал, что он получил около 4000 писем с сочувствием от людей, которые слышали о его истории. Многие из них предлагали советы и домашние средства, которые помогли им, но ни один из них не помог Чарльзу.

Его друзья пробовали разные способы, чтобы избавить Чарльза от икоты. Один из них однажды даже выстрелил из дробовика прямо над его головой.

«Меня это немного напугало, но не спасло от икоты», – рассказывал Чарльз.