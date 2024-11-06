В Московском метро можно будет увидеть лица российских фермеров

Увидеть лица фермеров из разных регионов России можно в переходе со станции метро «Динамо» на станцию БКЛ «Петровский парк» до 11 ноября 2024 года включительно.
В Московском метрополитене продолжает работать фотовыставка, посвященная фермерству в России. Организаторами выступили Россельхозбанк совместно с Правительством Москвы и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Мы часто слышим, что сейчас – время героев, а наши фермеры и есть наши герои. Это люди, которые кормят нас. На сегодняшний день малыми фермерскими хозяйствами производится порядка 40% всей сельскохозяйственной продукции», — отмечает советник Председателя Правления Россельхозбанка Любовь Белеску.
«Фермеры – это люди, которые изо дня в день вкладывают душу, сердце и любовь, чтобы мы с Вами каждый день ели свежие и натуральные продукты».
Гости экспозиции могут увидеть снимки фермеров из Алтайского края, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской областей, республик Башкортостан, Бурятия, Марий-Эл, Татарстан, Тува, Ингушетия, Краснодарского и Красноярского края, Псковской, Ульяновской областей.
«На выставке представлены фотографии реальных фермеров – 28 человек из разных регионов страны, которые работают для нас с вами. Выражаем благодарность Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, который откликнувшемуся на нашу инициативу. Мы надеемся, что вместе мы сделаем еще много красивых, значимых проектов», — сказала Любовь Белеску.
Агропромышленный комплекс (АПК) – одна из основных и наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. Цель фотовыставки в Московском метрополитене — показать лица современных фермеров, познакомить через искусство фотографии москвичей и гостей столицы — посетителей московского метро с современными героями АПК, которые вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства России.
Выставка реализуется в рамках серии совместных проектов Россельхозбанка и Московского метрополитена, направленных на популяризацию сельского хозяйства и формирование позитивного образа российского фермера.
«Мы хотим, чтобы москвичи и гости города видели лица фермеров, светлые, открытые и радостные, лица людей, которые работают на земле и передают из поколения в поколение свои знания и опыт».
Ранее, с 8 апреля по 5 мая 2024 года во всем подвижном составе московского метро на плазменных экранах, установленных в вагонах метро, демонстрировались видеоролики, рассказывающие об истории, традициях и процессе производства фермерских продуктов. А в конце мая в продаже в сувенирных магазинах Московского метрополитена появились лимитированная серия тематических карт «Тройка», в основе дизайна которых изображения продукции фермерских хозяйств России.
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