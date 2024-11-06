В Московском метро можно будет увидеть лица российских фермеров

Увидеть лица фермеров из разных регионов России можно в переходе со станции метро «Динамо» на станцию БКЛ «Петровский парк» до 11 ноября 2024 года включительно.

В Московском метрополитене продолжает работать фотовыставка, посвященная фермерству в России. Организаторами выступили Россельхозбанк совместно с Правительством Москвы и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Мы часто слышим, что сейчас – время героев, а наши фермеры и есть наши герои. Это люди, которые кормят нас. На сегодняшний день малыми фермерскими хозяйствами производится порядка 40% всей сельскохозяйственной продукции», — отмечает советник Председателя Правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

«Фермеры – это люди, которые изо дня в день вкладывают душу, сердце и любовь, чтобы мы с Вами каждый день ели свежие и натуральные продукты».

Выставка фотографий, посвященных фермерству в России, проходит в Московском метрополитене в переходе со станции метро «Динамо» на станцию БКЛ

Гости экспозиции могут увидеть снимки фермеров из Алтайского края, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской областей, республик Башкортостан, Бурятия, Марий-Эл, Татарстан, Тува, Ингушетия, Краснодарского и Красноярского края, Псковской, Ульяновской областей.

«На выставке представлены фотографии реальных фермеров – 28 человек из разных регионов страны, которые работают для нас с вами. Выражаем благодарность Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, который откликнувшемуся на нашу инициативу. Мы надеемся, что вместе мы сделаем еще много красивых, значимых проектов», — сказала Любовь Белеску.

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Агропромышленный комплекс (АПК) – одна из основных и наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. Цель фотовыставки в Московском метрополитене — показать лица современных фермеров, познакомить через искусство фотографии москвичей и гостей столицы — посетителей московского метро с современными героями АПК, которые вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства России.

Выставка реализуется в рамках серии совместных проектов Россельхозбанка и Московского метрополитена, направленных на популяризацию сельского хозяйства и формирование позитивного образа российского фермера.

«Мы хотим, чтобы москвичи и гости города видели лица фермеров, светлые, открытые и радостные, лица людей, которые работают на земле и передают из поколения в поколение свои знания и опыт».

Ранее, с 8 апреля по 5 мая 2024 года во всем подвижном составе московского метро на плазменных экранах, установленных в вагонах метро, демонстрировались видеоролики, рассказывающие об истории, традициях и процессе производства фермерских продуктов. А в конце мая в продаже в сувенирных магазинах Московского метрополитена появились лимитированная серия тематических карт «Тройка», в основе дизайна которых изображения продукции фермерских хозяйств России.