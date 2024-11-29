В Московском зоопарке манул Тимофей завершил зажировку

В ходе подготовки к зиме он набрал вес более семи килограммов.

Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, успешно прошел подготовку к зиме, набрав вес более семи килограммов, сообщила Russian Traveler пресс-служба зоосада. К началу зимы Тимофей приобрел «оптимальную физическую форму». Его текущий вес составляет 7 кг 50 г. С наступлением холодов манул значительно увеличился в размерах и стал еще более пушистым, а его бока приобрели легкий розоватый оттенок.

Работники зоопарка теперь начали постепенно сокращать количество кормлений и объемы порций, внимательно отслеживая их вес. Осенью Тимофея кормили дважды в день, за исключением воскресенья, которое было для него разгрузочным днем. Суточная норма пищи в то время составляла от 350 до 400 граммов. Сейчас режим питания манула изменился: в некоторые дни он получает еду дважды, в другие – один раз. Воскресенье по-прежнему остается днем без еды, а дневная порция уменьшена до 150–250 граммов.

Одновременно с сокращением объема пищи снижается и активность манула. С началом холодов и выпадением снега он выходит на прогулки только рано утром или поздно вечером.

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В ближайшие два месяца вес Тимофея останется стабильным, но с февраля начнется постепенная потеря веса. В этот период сотрудники зоопарка продолжат регулировать рацион манула. Предполагается, что к июню Тимофей полностью завершит фазу набора веса и вернется к своему летнему весу в 3,75 кг, отметила пресс-служба зоопарка.

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