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В Московском зоопарке отметили день рождения панды Катюши

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Звезде соцсетей подарили торт из стволов бамбука с картонными цветами.

Московский зоопарк масштабно отметил первый день рождения панды Катюши — об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе главного зоосада страны. Утром 24 августа состоялась церемония гашения марки, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. На марке изображены Катюша и ее родители — панды Жуи и Диндин.

В церемонии участвовали гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и директор Почты России Сергей Бритвин. Гости зоопарка стали свидетелями красочного шоу с китайским шествием и концертом с барабанами. Для Катюши был подготовлен символический подарок — торт из стволов бамбука, украшенный цветами из картона.

Во внутреннем вольере для нее сделали съедобную открытку с поздравлением из кусочков моркови. Родители Катюши получили по торту из бамбука с фруктами. После поздравлений посетители могли принять участие в творческих мастер-классах, где создавали китайские фонарики, драконов, учились каллиграфии и составляли чайные купажи. Вечером в библиотеке зоопарка была представлена кинолента «Первая в России», рассказывающая историю появления Катюши.

Ранее стало известно, что Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в четыре года уедет на родину в Китай. Не исключено, что там панде будут искать «жениха». 

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