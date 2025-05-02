В Московском зоопарке поселились гигантские выдры

А заодно открылась экспозиция с малайскими медведями, которые давно заочно полюбились поклонникам зоосада.

В Московском зоопарке поселились огромные и шумные бразильские, или гигантские, выдры. Эти обитатели тропических лесов Южной Америки являются крупнейшими пресноводными представителями куньих. Они могут достигать двух метров в длину и весить до 30 килограммов.

Выдры этого вида занесены в Международную Красную книгу как вымирающие. До этого момента они никогда не экспонировались в России. Теперь же гигантов можно встретить в вольере на новой территории зоопарка – для них построили просторный бассейн глубиной 1,8 метра с пресной водой, где есть подогреваемые участки суши. Время от времени в бассейн запускают живую рыбку, которую так любят выдры.

Кстати, они обладают очень быстрым обменом веществ, поэтому ежедневно им нужно съедать до 10% собственной массы, рассказали в зоопарке. В то же время представители этого вида очень заботливы и могут даже приносить угощение своим сородичам, которые в этот момент дремлют.

«Московский зоопарк занимает первое место в мире по разнообразию видов, теперь его коллекция пополнилась одним из очень редких видов животных. Гигантские выдры появились здесь впервые за всю его историю. Для них возвели новый вольер, который отвечает потребностям животных», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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А на старой территории зоопарка в это же время открылся вольер с малайскими медвежатами – это самый редкий и миниатюрный вид семейства медвежьих. Первая представительница «солнечных медведей» Маша прибыла в Московский зоопарк в конце августа, а уже через несколько месяцев к ней присоединились самец Лучик и самка Звездочка. Они провели несколько месяцев внутри стен зоопарка во время адаптации, прежде чем 1 апреля переместились в павильон «Солнечные медведи».

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Теперь зрители могут увидеть всех трех медведей – правда, пока старшенькая Маша живет отдельно — в просторном помещении, стилизованном под тропический лес, с подвесными качелями и игрушками. Попасть к ним в первое время можно будет в составе организованных групп по сеансам: на один час с 15 по 16 часов. Далее расписание посещений будет корректироваться в зависимости от их состояния и настроения. В Международной Красной книге малайские медведи считаются уязвимым видом.