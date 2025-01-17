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В Московском зоопарке поселился Чебурашка

В Московском зоопарке поселился Чебурашка

Самец норки по кличке Чебурашка

Так зовут самца американской норки, который теперь живёт в столичном зоосаде.

Самец американской норки с забавным именем Чебурашка переехал в главный зоопарк столицы из загородного лесного хозяйства, рассказали в Telegram-канале зоопарка. На экспозиции Московского зоопарка представителей американских норок не было более 40 лет. 

Чебурашку можно увидеть в зоне «Фауна России». Это почти трёхлетний черношёрстный самец весом чуть более двух килограммов. Несмотря на добродушное имя, Чебурашка – довольно активный и подвижный хищник (как и все куньи), любитель живой рыбы и кусочков говядины.

К людям представитель куньих уже привык благодаря своего активному социальному прошлому; он спокойно относится к посетителям зоопарка и демонстрирует свои рыболовецкие навыки в бассейне. 

В России представители американской норки считаются инвазивным видом из-за своего давления на местных европейских норок. Они встречаются по всей стране, в сельской местности и городах: живут норки в дуплах упавших деревьев или в других естественных укрытиях, и, разумеется, роют себе норы. Американские норки считаются более привередливыми в выборе жилья, чем европейские. А ещё они известны своим шипением и фыркающими звуками в случае недовольства. Когда же американские норки радуются, они могут кудахтать, как курицы.

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