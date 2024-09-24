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В Московском зоопарке поставят памятник медведю Диксону

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

медведь Диксон

Он будет напоминать о важности сострадания и поддержки животных.

В Московском зоопарке решили установить памятник белому медведю Диксону, который умер год назад. Об этом в своем Telegram-канале рассказала гендиректор Светлана Акулова.

«Память о Диксоне жива в наших сердцах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы установить памятник в его честь. Мы хотим, чтобы этот символ напоминал всем о важности сострадания и поддержки, которые мы можем дарить животным в сложные моменты», — написала она.

Акулова напомнила, что Диксон прожил непростую жизнь, полную испытаний, а его история «стала примером силы, выносливости и любви». Медведь прибыл в зоопарк в тяжелейшем состоянии, и команда боролась за животное до последнего. Благодаря усилиям ветеринаров и зоологов Диксон прожил еще один год, наполненный вниманием и любовью.

Раненого белого медведя нашли в сентябре 2022 года на полярном острове Диксон, расположенном в Красноярском крае. Скорее всего, его пытались застрелить браконьеры: у хищника выявили огнестрельное ранение, парез и паралич задних конечностей, а также сильное обезвоживание. Когда об умирающем животном стало известно в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, медведя усыпили и на самолете доставили в Москву.

Диксон год прожил в Московском зоопарке. Для него обустроили большой вольер с особым реабилитационным бассейном, где медведь мог плавать и потихоньку восстанавливать двигательную активность. Но, несмотря на положительную динамику, в сентябре прошлого года хищник умер во сне — от острой сердечно-легочной недостаточности.

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