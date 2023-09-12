В Московском зоопарке появились бинтуронги Зефир и Фиона. Это кто такие?

В будущем они смогут обзавестись потомством.

В Московском зоопарке появилась пара необычных зверей – бинтуронгов. Самца зовут Зефир, а самку – Фиона, рассказали Russian Traveler в зоопарке.

Бинтуронги – дикие животные, обитающие в лесах Юго-Восточной Азии. Изначально их причисляли к семейству енотовых из-за внешнего сходства, но затем ученые выделили этих млекопитающее семейства виверровых в отдельный вид – бинтуронг (Arctictis binturong). Длина их тела составляет от 61 до 96 см, и еще столько же приходится на хвост. В среднем масса бинтуронгов – около 14 кг, они довольно неуклюжие, потому их прозвали «кошачьими медведями».

Зефиру и Фионе всего по одному году, но в будущем, надеются в зоопарке, они станут размножающейся парой. Пока животные осваиваются на новой территории: они любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 метров.

С такой высоты бинтуронги смогут наблюдать за гостями, будучи скрытыми. Это важно для животных: так они будут чувствовать себя в безопасности и более активно проявлять свое природное поведение.

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«В вольере также есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. Это особенно важно, так как бинтуронг – один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном – это приматы, сумчатые и грызуны», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Интересный факт: иногда бинтуронги пахнут попкорном. Это происходит благодаря моче животных, в состав которой входит то же самое вещество (2-ацетил-1-пирролин, 2-AP), которое придает аромат воздушной кукурузе. При этом 2-AP формируется в организме бинтуронгов безо всякой связи с рационом их питания.

Бинтуронги – сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи: в это время они любят лазить, охотиться и есть (питаются в основном фруктами, но в природе грабят гнезда птиц, ловят рыбу). После 17:00 у посетителей более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание.