В Московском зоопарке приютили трех истощенных медведей

Фаню, Васю и Бабулю изъяли к контрабандистов.

В Московском зоопарке приютили трех гималайских медведей, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Фаню, Васю и Бабулю (так зовут медведей) привезли в почти истощенном состоянии. Бабуля весила около 70 кг, что очень мало для медведя ее возраста (животному 14 лет). Фане и Васе по 7 лет, и они тоже весят мало — это говорит о крайне недостаточном кормлении в период активного роста.

«Задача на ближайшую зиму — откормить наших новых жителей. Эти гималайские медведи не смогут сейчас лечь в спячку — они, скорее всего, никогда не были в ней из-за ненадлежащих условий жизни. К тому же их масса явно недостаточна для засыпания, просто не хватит ресурсов для успешного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовимся спать следующей зимой», — рассказала генеральный директор Светлана Акулова.

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Для медведей уже составили максимальный по разнообразию рацион: огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыква, апельсины и виноград. Через несколько дней

зоологи постепенно добавили перепелку и рыбу, которую мишки с удовольствием едят. Недавно у животных закончился карантин, и теперь они осваивают новые территории, гуляя по уличнойчасти вольера. Активнее других гуляет Вася.

До приезда в зоопарк медведи содержались в небольших клетках примерно 3 на 4 метра и, насколько известно, никогда не ложились в спячку. Они были добыты из природы браконьерским путем, а потом жили у перекупщиков и контрабандистов. В прошлом году о медведях узнали в полиции: животных изъяли, а потом, согласно постановлению Росприроднадзора, передали в Московский зоопарк.

Осенью зоопарк приютил белого медведя, привезенного с острова Диксон в Красноярском крае. Животное было в тяжелом состоянии: на его теле нашли 25-30 ран от картечи разного диаметра, огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами.

Ветеринары смогли сохранить жизнь хищнику, но пришли к выводу, что он никогда не сможет нормально ходить. Сейчас Диксон (так назвали медведя) продолжает жить в зоопарке, в его вольере установили бассейн, в котором он может плавать. А посетители могут наблюдать за Диксоном через специальные щелочки на баннере, размещенном на его вольере.