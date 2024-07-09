В Московском зоопарке теперь живёт Белла — гигантский муравьед

Молодая особа составит компанию самцу Диего, который въехал в соседний вольер меньше года назад.

На старой территории самого главного зоосада страны поселилась самка гигантского муравьеда (Myrmecophaga tridactyla). Симпатичную молодую девушку зовут Изабелла. Ей около двух лет, она очень активная и любознательная, и с удовольствием изучает свой новый дом, исследуя уголки вольера и раскапывая пни, рассказали в Московском зоопарке.

Белла обосновалась в соседнем вольере от Диего, мужественного представителя своего вида, который теперь более заинтересованно обнюхивает места совместного времяпрепровождения.

Муравьедам несвойственно много времени проводить вместе. Мужские и женские особи представителей гигантских муравьедов встречаются только в период размножения. Поэтому Белла и Диего живут раздельно и ходят гулять на улицу по очереди.

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«У животных есть совместный коридор, по которому они выходят на улицу. И когда по коридору идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Представители Myrmecophaga tridactyla обитают в Центральной и Южной Америке. Отличительной чертой этих неполнозубых симпатяг является длинная вытянутая мордашка с огромным узким носом и крошечными глазами. А язык гигантских муравьедов может вытягиваться на 60 сантиметров в длину. В поисках пропитания, животные могут выбрасывать язык наружу до 160 раз в минуту, словно липкой лентой захватывая на него тысячи насекомых – при этом сами муравьеды очень медлительны. Размер взрослых особей от кончика носа до кончика хвоста обычно достигает больше двух метров в в длину.