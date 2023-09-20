Ветеринары лечили травмированное животное больше года.

В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон. Он прожил там больше года.

Диксона, тяжело раненного браконьерами, привезли в Москву из Красноярского края в прошлом году. Для этого специалисты провели целую спасательную операцию – тогда из Москвы на помощь зверю экстренно вылетели лучшие ветврачи страны.

В Московском зоопарке к помощи белому медведю привлекли даже нейрохирургов: врачи разработали для медведя программу восстановления, а сотрудники зоопарка переоборудовали вольер и построили там бассейн. С Диксоном ежедневно занимались и вскоре стали замечать, что у мишки восстанавливается чувствительность задних лап. У ветеринаров появилась надежда на успешную реабилитацию. Хотелось верить, что однажды животное снова сможет ходить.

Однако в сентябре Диксону стало хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер. Для того, чтобы улучшить состояние зверя, врачи добавили противовоспалительные средства. Но лечение не помогло: медведь умер во сне от сердечно-легочной недостаточности.

По заключению ветеринаров, состояние Диксона ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

«Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон в сентябре прошлого года: истощенный, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживет. Но мы решили сделать все возможное, чтобы его вылечить», — сказали в зоопарке.

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Там отметили, что уход Диксона стал ударом для всей зоопарковской семьи. Но души сотрудников греет осознание того, что они смогли подарить спасённому медведю еще один год жизни.

«Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью».

Диксона нашли прошлой осенью на одноименном острове, в честь которого ему дали кличку. Местные жители заметили медведя в плачевном состоянии, обратились за помощью к специалистам, и уже на следующий день к хищнику прилетела команда ветеринаров из Москвы. Было принято решение доставить его в столицу через Норильск, чтобы попытаться спасти.

Во время обследования у Диксона нашли около 30 ран от картечи разного диаметра, огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела – возможно, часть из этих травм была получена в результате наезда автомобиля. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами.

Врачи не надеялись, что Диксон когда-нибудь сможет ходить, но не стали усыплять мишку. Сотрудникам Московского зоопарка удалось улучшить состояние Диксона и продлить его жизнь ещё на один год. На спасение медведя надеялись тысячи россиян, которые следили за его жизнью и лечением в социальных сетях.