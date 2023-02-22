В Московском зоопарке вылупились пингвинята Гумбольдта

Родители малышей охраняют их в норе.

В Московском зоопарке родились два птенца пингвинов Гумбольдта: первый из них вылупился в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, а второй — 3 января. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе зоопарка.

Родители птенцов — это самец Нагайня и самка ТолстАя, опытная пара, которая стабильно размножается на протяжении последних пяти лет. Сейчас пингвинята находятся в одной норе со своими родителями, которые вместе охраняют их, отходя лишь для того, чтобы поесть.

«Зоологи еженедельно обследуют птенцов. Это очень краткая процедура, которая занимает не более нескольких минут, чтобы минимизировать возможное волнение для птиц. Пингвинят взвешивают и осматривают на случай недостаточного кормления или иных возможных проблем. Параллельно проводится дезинфекция норы. Помимо пользы для здоровья, такие визиты сотрудников позволяют формировать доверительные отношения между ними и птицами», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время пингвинята чувствуют себя хорошо и стабильно набирают вес, а их пол станет известен через несколько месяцев. Пингвины Гумбольдта кормят своих птенцов примерно до 6-7 месяцев, причем рыбой — тем же кормом, который едят сами.

А плавать пингвинята начинают значительно раньше — примерно с двух месяцев, когда у них появляется позволяющее это первое оперение.

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Сегодня в Московском зоопарке обитают 13 пингвинов Гумбольдта, не считая птенцов. Эта группа образовалась еще в 1996 году, а стабильно размножаться каждый год начала в 1999 году. Птенцы пингвинов-«москвичей» живут во многих зоопарках как России, так и других стран.

Ранее, в июне 2022 года, у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день. Старший совенок родился 20 июня, средний — 23 июня, а самый младший — еще через три дня.