В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов. Срочно на них посмотрите!

Скоро они сменят серый пух на белоснежное оперение и станут самостоятельными птицами.

В Центре воспроизводства Московского зоопарка вылупились птенцы полярных сов.

«Шестнадцатого июня вылупился первый птенец, за ним – с разницей в несколько дней – остальные двое. В этом особенность большинства сов: птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними, и на первых порах легко опознать старшего, среднего и младшего совенка», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что птенцы полярных сов — одни из любимых животных посетителей. Рождаются они серыми и пушистыми — детский пух настолько объемный, что порой они кажутся крупнее родителей. По мере взросления пух постепенно заменяется на взрослое оперение, и птенцы белеют.

Полярные совы растут быстро: уже к двум месяцам начинают учиться летать, а в три начинают самостоятельную жизнь. Сейчас птенцы уже подросли, потому даже могут сами заглотить мышь, если она лежит где-то поблизости. Но если еды рядом нет, то они настойчиво будут звать мать, которая подлетит и положит добычу прямо в клюв.

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Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Как рассказали в зоопарке, в Центре воспроизводства полярные совы приносят потомство ежегодно. Птенцов выращивают оба родителя: самка не покидает гнездо, а самец кормит ее и защищает от врагов. В это время он может прогнать даже лисицу.

В дикой природе полярные совы обитают в арктических регионах, а размножаться улетают южнее, в тундру. Самки, как правило, имеют пестрый окрас, а самцы — более светлый (чем старше — тем белее), узор у них практически отсутствует.

Взрослая полярная сова Фото: https://vk.com/moscow_zoo

Совы — исключительные охотники. Они обладают острым зрением и способны разглядеть добычу издалека. Обычно эти птицы подстерегают ее, сидя на возвышении или облетая территорию низко над землей. Стоит сове заметить свою жертву, как она атакует ее молниеносным движением – летают совы совершенно бесшумно. Питаются хищники в основном леммингами, полевками или сусликами.

Полярные совы считаются уязвимым видом, поскольку их популяция с каждым сокращается. Сколько таких птиц живет в дикой природе, доподлинно неизвестно.