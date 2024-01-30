В «Москвариуме» скончался детеныш косатки Наи

Причиной ухода малышки из жизни стал врожденный порок сердца.

Детеныш косатки Наи умер в столичном Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» через месяц после рождения. Причиной смерти стал врожденный порок сердца, который невозможно было диагностировать. Детеныш Наи был первым детенышем косатки, рожденным в искусственной среде обитания в России. Вес новорожденной малышки составлял 150 килограммов, а длина — около двух метров.

Врачи «Москвариума» ограничивались визуальным мониторингом активности и кормления маленькой косатки, чтобы не нарушить становление детско-родительских отношений между мамой и детенышем. Проведение медицинских манипуляций с косатками возможно только после установления контакта с тренерами, которые помогают животным научиться доверять и спокойно реагировать на ветеринарные обследования, пояснили в центре.

«На текущий момент все усилия команды «Москвариума» направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи», — рассказала глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова.

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О том, что косатка Ная ждет малыша, впервые стало известно в середине октября. Тогда сообщалось, что оплодотворение произошло естественным путем и самка находится на 15 месяце беременности. В декабре специалисты, несмотря на спокойное течение беременности и стабильное состояние Наи, оценивали возможность положительного исхода родов в 50%.

Уже тогда было известно, что помочь Нае ухаживать за малышом тренеры и ветеринары смогут только на безопасном расстоянии: погружение с косатками запрещено в России на законодательном уровне. Детеныш Наи появился на свет в конце декабря после долгих и сложных родов. Сразу после этого малышка поплыла и самостоятельно вынырнула на поверхность для первого вдоха.