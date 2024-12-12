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В «Москвариуме» установили елку для рыб

Фото: Unsplash

Она привлекла внимание морских обитателей — в том числе акул и скатов.

К Новому году в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» разместили праздничную елку прямо в одном из больших аквариумов — об этом сообщила пресс-служба аквариума. Там отметили, что благодаря нестандартному подводному расположению, елка привлекла внимание не только людей, но и морских обитателей — акул, скатов и других редких рыб.

Морские жители активно изучают новое украшение, плавая вокруг него и проявляя живой интерес к необычным предметам. При этом все игрушки на елке созданы из безопасных и экологически чистых материалов, что гарантирует безопасность для обитателей аквариума.

Ранее сообщалось, что «Москвариум» и Департамент транспорта Москвы выпустили новую серию карт «Тройка» с морскими скатами, черепахами и карпами кои.

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