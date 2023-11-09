В «Москвариуме» выступили против содержания косаток в неволе

Теперь там задумались о создании полувольных условий для беременной косатки Наи. Лучшим выходом для нее может стать содержание в закрытой лагуне или бухте.

Сотрудники Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» рассматривают инициативу о создании полувольных условий для морских млекопитающих, включая косатку Наю. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе организации. Как отметили в пресс-службе, лучшим выходом для Наи могло бы стать содержание в закрытой лагуне или бухте, обеспечивающей условия, приближенные к природным. При этом выпустить Наю в дикую природу значило бы обречь ее на смерть.

Как отметили в пресс-службе, процесс создания полувольных условий для морских млекопитающих требует большой проработки, поэтому на сегодняшний день «Москвариум» разрабатывает варианты для реализации проекта, который предполагает участие и одобрение сторонних организаций. Изначально Ная жила в «Москвариуме» вместе с двумя другими косатками, Нордом и Нарнией, которые погибли.

«Косатки — одни из самых крупных морских млекопитающих. Физиология косаток не позволяет проводить с ними большинство диагностических и медицинских манипуляций, а в случаях Нарнии и Норда требовались быстрые и оперативные вмешательства. К сожалению, мы ничего не могли сделать в этой ситуации и не могли предотвратить их гибель», — рассказала главный ветврач «Москвариума» Ирина Суворова.

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После ухода Нарнии и Норда команда «Москвариума» приложила все усилия к тому, чтобы Ная смогла пережить потерю и адаптироваться к новым условиям. В первое время рядом с Наей круглосуточно находилась команда специалистов, которые отслеживали ее эмоциональное и физическое состояние.

Беременность стала новым этапом для «Москвариума» и Наи, у которой появился шанс вновь обрести семью. Несмотря на это, во время родов и послеродового периода возможен риск осложнений, которые могут быть фатальны как для малыша, так и для Наи. Забота о косатке и подготовка к рождению детеныша сегодня являются приоритетом для всей команды океанариума.

Также «Москвариум» впервые поделился откровенной историей о косатках Нае, Норде и Нарнии в документальном сериале. Сотрудники восстанавливают хронологию событий и делятся личным опытом взаимодействия с косатками. Весь сериал можно посмотреть на сайте naya.moskvarium.ru – там рассказывают о жизни Наи в «Москвариуме» и знакомят зрителя с командой, которая работает с ней каждый день.

В минувшем июне на сайте «Москвариума» опубликовали некролог косатки Норда — самец внезапно умер на 16-м году жизни. До этого, в январе 2023 года, в столичном океанариуме в молодом возрасте умерла ровесница Норда — Нарния. А в октябре стало известно о беременности Наи — это первая в России естественная беременность косатки в искусственной среде обитания.