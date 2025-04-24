В Москве готовят водоемы к купальному сезону: работают водолазы

В Москве стартовали подготовительные работы к открытию купального сезона на городских водоемах. По словам заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова, специалисты столичной поисково-спасательной службы на водных объектах уже приступили к обследованию дна в зонах отдыха, предназначенных для купания.

В ходе погружений водолазы уделяют особое внимание поиску и удалению скопившегося за осенне-зимний период бытового мусора и опасных предметов, которые могут представлять угрозу для отдыхающих.

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Подготовка водоемов проходит поэтапно. Сейчас основное внимание уделяется уборке крупного мусора, а также тщательному осмотру береговой линии. В мае специалисты повторно очистят водную акваторию, а дополнительное подводное обследование намечено на середину купального сезона — в июле.

Круглогодичную безопасность на городских водоемах обеспечивают более 500 сотрудников московской поисково-спасательной службы. Всего в столице функционирует 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная; под постоянным контролем находятся все участки Москвы-реки и внутренних водоемов города.