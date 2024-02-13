В Москве кот спас ребенка от пожара

Мяуканье питомца заставило мальчика выбежать из горящей квартиры.

В Москве кот по кличке Кузя спас 10-летнего мальчика от пожара в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мальчик Жора с котом сидели одни в квартире в Северном Измайлово, когда в потолочных светильниках в гостиной произошло короткое замыкание. Часть потолка обрушилась на диван, и тот сразу загорелся. Увидев пожар, Кузя начал громко мяукать и звать ребенка, который в тот момент учил уроки в детской и ничего не чувствовал. Настойчивые крики кота заставили школьника оторваться от учебников — он открыл дверь и увидел, что соседней комнате уже был сильный пожар.

Жора схватил Кузю, выбежал в подъезд и позвонил в экстренные службы. После этого он постучал в двери к соседям и предупредил их о случившемся.

Пожарным удалось быстро потушить квартиру, никто из жильцов дома не пострадал.

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