В Москве открылась фотовыставка о плато Путорана

Она проходит на Рождественском бульваре до 29 апреля.

С 3 по 29 апреля на Рождественском бульваре Москвы можно бесплатно посетить фотовыставку, посвященную Плато Путорана — уникальному природному объекту в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Регион, находящийся за Полярным кругом на севере Восточной Сибири, известен своей труднодоступностью, но фотографии участников экспедиции лета 2024 года позволяют зрителям заглянуть в его первозданную природу.

Организаторы — Элина Малкина («Наморечко»), Наталия Грабарь (Grabar Gallery), а также фотографы Николай Зверков и Антон Мелёшкин — представили работы, демонстрирующие величие местности: водопады, горы и кристальные озера. Выставка позволит посетителям почувствовать мощь и красоту дикой природы, почти не тронутой человеком.

Плато Путорана занимает территорию около 250 тысяч квадратных километров, сравнимую с Великобританией. Помимо природных красот, здесь имеются крупные залежи никеля, меди и платины. Но основной упор делается на развитие экотуризма, чтобы сохранить уникальную экосистему для будущих поколений.

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Плато Путорана Фото: Фото предоставлены сервисом путешествий «Наморечко»

«Увидеть Плато Путорана — большая мечта, поэтому, когда друзья пригласили в поездку, сомнений не было совершенно. Еще во время экспедиции появилась идея организовать выставку, чтобы показать красоту региона как можно большему числу людей», — рассказала Наталия Грабарь, соорганизатор выставки и основатель Grabar Gallery.

Фотовыставка подчеркивает важность бережного отношения к природе и развития туризма в регионе, а также предоставит возможность познакомиться с суровым северным краем и оценить одно из чудес света, сохранившихся до наших дней. Выставку создавали при поддержке «Норникеля».