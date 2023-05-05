В Москве открылась уникальная выставка российского часовщика

В московском Музее Времени и Часов с 27 апреля по 21 мая пройдёт выставка «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник». В рамках выставки будет представлена самая полная ретроспектива работ российского часовщика.

На выставке будет представлено более 25 редких и уникальных моделей часов. Гости смогут увидеть самые сложные часы России – «Московскую Пасхалию». В экспозицию включены модели из коллекций, посвященных покорению космоса, а также классические коллекции Чайкина со сложной часовой механикой: «Левитас», «Карпе Дием», «Квартайм», «Синема» и другие.

Отдельного внимания заслуживает коллекция «Ристмонов»: сразу десять моделей позволят гостям оценить разнообразие усложнений и вариантов дизайна часов с антропоморфным циферблатом.

Константин Чайкин – часовщик, заслуженный изобретатель РФ, член международной Академии независимых часовщиков (AHCI) и основатель собственной часовой мануфактуры. В 2023 году мануфактура «Константин Чайкин» отмечает 20-летний юбилей. Серию мероприятий, посвященных годовщине творческого пути мастера откроет выставка в Музее Времени и Часов.

Реклама

Кроме того, на выставке будут представлены прототипы механизмов, эскизы и рабочие чертежи мастера. Это наиболее полное собрание работ Константина Чайкина, которое когда-либо было представлено в одном месте.

Место экспозиции выбрано не случайно – это первый в столице музей, полностью посвященный истории часового дела в России. Он создан Фондом сохранения и развития часового искусства и расположен на 3 этаже бутика AllTime.

Постоянная экспозиция музея включает уникальное собрание: от часов, изготовленных в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна – одним из первых часовых производств, учрежденных по указу Екатерины II, до изделий советской и современной часовой промышленности.

Где? Музей часов и времени, Москва, ул. Русаковская, 1 Когда? Выставка проходит с 27 апреля по 21 мая 2023. Время работы с 10:00 до 21:00 без выходных. Сколько? Вход свободный.