В Москве открыли кафе с минипигами

Провести время в окружении этих милых животных оказалось недешевым удовольствием. При этом на руки поросят брать запрещено.

В столице появилось антикафе с минипигами – этих карликовых свинок стали всё чаще заводить в качестве декоративных домашних питомцев.

Необычное кафе, заселенное минипигами разных возрастов и окрасов, появилось на Проспекте мира. Любопытный житель столицы посетил антикафе и рассказал о своём визите в одном из блогов издания iXBT.com.

По словам посетителя, сама идея показалась ему забавной, но место было сильно «переоценено» – стоимость базового тарифа без учёта скидок составляет 1900 рублей, а если захотите покормить свинку угощениями, заплатить придётся больше. В противном случае кормление животного запрещено, также нельзя поднимать минипига на руки, только если он захочет запрыгнуть на колени сам.

Мужчина также отметил, что свинки живут хорошо, проявляют любопытство, но оно быстро улетучивается, как только минипиги понимают, что никакого угощения у вас для них не припасено.

Фото: из личного архива посетителя, опубликовано на iXBT.com

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«В целом, свинки общительны, охотно грызут тапки, слюнявят руки и дают чесаться,— рассказал посетитель. — Игрушки они теребят довольно забавно, и вообще некоторое время наблюдать за ними — действительно удовольствие».

Нужно понимать, что антикафе по своему принципу не оборудовано полноценной кухней – максимум, на что можно рассчитывать в окружении домашних свинок, это печенье и напитки. Ещё можно поиграть в настолки и посмотреть телевизор — хотя кто-то, пожалуй, скажет, что за такие деньги это можно сделать и дома. Правда, без свиней!