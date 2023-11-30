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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
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Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

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В Москве открылся каток на Красной площади

Фото: Сергей Пупонин / фотохостинг rtraveler.ru

ГУМ-каток, архивное фото

Нарядный ГУМ-каток – один из главных символов новогодних праздников в столице. Сегодня он открылся – а значит, зима уже на пороге и можно начинать готовиться к Новому году.

ГУМ-Каток появился на Красной площади в 2006 году – тогда он сразу приобрел славу самой яркой ледовой площадки столицы и с тех пор открывается ежегодно с наступлением холодов. В этом году каток снова заработал в самом сердце столицы уже в 18-й раз и будет принимать посетителей по 29 февраля 2024 года. 

Именно главный универмаг страны, возле которого ежегодно открывается нарядный каток, возродил традиции зимних гуляний на Красной площади. С наступлением снежного сезона здесь можно не только встать на лёд под музыку, ощутив себя частичкой праздничной круговерти, но и полюбоваться сиянием тысяч разноцветных лампочек и гирлянд, украшающих площадь и ГУМ, сделать атмосферные фотографии, купить вкусные и красивые сувениры. 

Фото: Наталья Резепина / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Александр Бодягин / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Михаил Михайловский / фотохостинг rtraveler.ru

Архивное фото

Здание ГУМа в этом году украсят необычными сказочными инсталляциями, а дополнит настроение новогодняя ярмарка, где можно будет согреться чаем и перекусить разными вкусностями – от драников и осетинских пирогов до ванильных крутышей (трдельников) и пончиков. 

Как получить бесплатный билет на ГУМ-каток?

В этом году партнером катка выступил оператор мобильной связи Tele2. При покупке билета онлайн клиенты Tele2 будут получать второй билет в подарок в течение всего зимнего сезона! 

Для этого необходимо зайти в программу лояльности «Больше» и в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2» активировать специальный промокод. На сайте ГУМ-катка нужно положить в корзину два билета и при покупке применить полученный промокод. 

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