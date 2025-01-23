В Москве отметят китайский Новый год

Гостей и жителей столицы ждут чайные церемонии и световые шоу.

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У жителей и гостей Москвы есть шанс отпраздновать Китайский Новый год с 28 января по 9 февраля. По информации портала mos.ru, организаторы разработали богатую программу мероприятий, включая концерты, световые шоу и разнообразные мастер-классы.

Манежная площадь превратится в сцену для эффектных выступлений барабанщиков, танцев дракона и спектаклей китайских актеров. Помимо этого, здесь пройдут мастер-классы по изготовлению вееров и фонариков, а также обучению игре в классические китайские шахматы — сянци. На Тверской площади пройдут тематические мероприятия и «танец дракона». Участников приглашают присоединиться к «народному караоке», где будет исполнена китайская музыка в современном исполнении.

Также от памятника Клименту Тимирязеву до Манежной площади состоится парад с символами старого и нового годов — драконом и змеей. Специальные семейные программы планируются на ВДНХ и в Московском зоопарке. На Болотной площади будут проводиться мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, а также росписи китайских фонариков и вееров. Посетители смогут насладиться блюдами азиатской кухни на фуд-корте. Центр города украсится яркими световыми инсталляциями, декоративной подсветкой и традиционными китайскими фонарями.

1 февраля 2024 года сообщалось, что правительство Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования китайского Нового года. Праздник, прошедший в том году, стал первым официальным китайским Новым годом в российской столице.