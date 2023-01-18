В Москве подросток умер от бессонницы. Как такое возможно?

16-летний мальчик страдал от редкого заболевания.

В Москве умер 16-летний подросток, страдавший редкой болезнью — семейной фатальной бессонницей. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, тело Владислава нашли в его квартире на Южнобутовской улице. Позже врачи выяснили диагноз подростка и предположили, что именно он стал причиной смерти мальчика.

Фатальная семейная бессонница — смертельное генетическое заболевание, при котором человек лишается сна. Бессонница становится настолько тяжелой, что серьезно влияет на повседневную деятельность, приводя к повреждению головного мозга и, в конечном итоге, к коме и смерти. В мире известно всего около 40 семей, имеющих такое заболевание.

История заболевания

Семейную фатальную бессонницу открыли не так давно — в 1979 году. Ее случайно обнаружил итальянский сельский врач Иньяцио Ройтер. Тетя его жены Элизабетт постоянно жаловалась на то, что не может уснуть, и ей не помогает даже сильное снотворное. Состояние женщины ухудшалось с каждым днем: через несколько месяцев она уже не могла ходить и почти не говорила, а через год умерла. Местные врачи списали все на депрессию — и в это можно было бы поверить, если бы похожие симптомы вскоре не появились у ее сестры. Для второй итальянки болезнь тоже закончилась смертью.

Наблюдая за состоянием обеих женщин, врач Ройтер пришел у выводу, что заболевание наследственное и вызывается мутацией генов. Этому нашлось подтверждение: в одной из хромосом специалисты обнаружили не аспарагиновую кислоту, а аспарагин, что привело к изменению формы белковой молекулы и ее преобразованию в прион. Именно по этой причине в таламусе (отделе мозга, отвечающего за сон) накапливались амилоидные бляшки, которые провоцировали бессонницу и смерть.

Реклама

Фото: Unsplash

Как проявляется болезнь?

Чаще всего фатальная бессонница проявляется у пациента в возрасте от 30 до 60 лет. Болезнь длится от семи месяцев до трех лет, после чего человек умирает. Бессонница неизлечима, поскольку происходит нарушение не процесса сна, а механизма его запуска.

Врачи разделили четыре стадии развития бессонницы: поначалу человек страдает от страхов, паники и тяжелой бессонницы (это длится до четырех месяцев), затем у него появляются галлюцинации (до пяти месяцев), он теряет в весе (до трех месяцев) и, наконец, перестает двигаться и разговаривать с людьми. Спустя полгода он умирает.

Фатальной бессонницей невозможно заразиться — она передается по наследству. К примеру, если человек заболел, а у одного из его родителей тоже была такая бессонница, то вероятность передачи недуга детям составляет 50%.