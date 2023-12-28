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В Москве построят крупнейший крытый водный объект страны

Фото: Wallpaper Flare

Он должен появиться на территории новой Москвы.

«Аквакурорт площадью 125,5 тысячи квадратных метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также планируют обустроить искусственную гору для каньонинга высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды», – сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

В настоящее время утверждена концепция аквакурорта, который построит инвестор около станции метро «Прокшино». Территория вокруг аквакурорта будет интегрирована в большую парковую зону, которая станет основным маршрутом от станции метро. Здесь будет создан городской променад, пешеходные и велосипедные дорожки.

Аквакурорт станет частью спортивно-событийного кластера «Прокшино» на участке площадью 122,5 га. Здесь построят 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. По словам заместителя мэра, в частности, будет предусмотрена 4-звездочная гостиница на 250 номеров.

Предполагается, что аквакурорт будут посещать порядка 1,15 миллиона человек в год. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в спортивно-событийный кластер «Прокшино» составит 61 миллиард рублей.

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