В Москве продолжают отмечать китайский Новый год: куда сходить?

Мероприятия в честь Праздника весны будут проходить в столице в течение следующих двух недель.

В среду 29 января во всем мире встретили китайский Новый год. В этом году главным символом праздника, который традиционно ознаменует приход весны, стала Зелёная Змея.

В Москве фестиваль «Китайский Новый год» стартовал 28 января: торжественное открытие прошло на Манежной площади, его посетили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие важные гости.

В начале праздника с Тверского бульвара и до Манежной площади отправилась колонна из 100 разукрашенных и наряженных в традиционные костюмы артистов, которых сопровождали большие фигуры Змеи и Дракона (символа уходящего года). Наблюдать подобные иммерсивные театрализованные представления – шествия китайских львов, воинов и представителей императорской семьи жители и гости столицы смогут на протяжении всего фестиваля.

Праздничное шествие по Тверской Фото: АТОР

Реклама

Например, в ближайшие выходные 1 и 2 февраля гостей кинопарка «Москино» ждёт интригующая программа в духе восточных традиций. Посетители парка смогут принять участие в квесте «Пришествие китайского духа» – древний голодный монстр из китайской мифологии Нянь будет разгуливать по главной дороге возле декораций «Соборная площадь Москвы» и «Ковбойский городок». Гостям расскажут, как изгнать монстра и украсить свой дом так, чтоб Нянь больше не беспокоил их.

С 11:00 до 17:00 на центральной площади кинопарка пройдут мастер-классы по росписи белых традиционных фонариков и созданию китайского дракона из воздушного пластилина. Участники узнают о значении некоторых иероглифов, попробуют написать свои новогодние пожелания на китайском языке и потренируются в каллиграфии. Ещё одной уникальной возможностью станет занятие по китайскому танцу дракона – его традиционно исполняют во время больших народных праздников. Считается, что танец приносит благополучие и счастье в каждый дом.

Гости кинопарка также смогут попытать свою удачу в традиционных для китайского Нового года играх – «Куб Сома», «Мигонг», «Гомоку» — и послушать выступление китайских барабанщиков. Посещение грандиозного музыкального шоу в декорациях «Театр Гонзаги» станет бесплатным — оно входит в стоимость входного билета.

Фестиваль «Китайский Новый год» проходит с 28 января по 9 февраля на разных площадках Москвы: на Тверском бульваре, ВДНХ, Манежной площади, Останкинской телебашне, в Московском зоопарке и даже на рыбном рынке. Всего для гостей подготовили более 400 мероприятий. Узнать о каждом подробнее можно здесь.