В Москве пройдет музыкальный фестиваль «Солома» – теперь на двух площадках

Телеканал Москва 24 объявил даты своего музыкального фестиваля «Солома». В этом году фестиваль расширил свое присутствие в столице.

«Солома» – один из атмосферных фестивалей Москвы под открытым небом – в этом году проводится уже девятый раз.

Этим летом гостей фестиваля ждут новые молодые и интересные музыканты, потому что организатор фестиваля – телеканал Москва 24 – решил подарить зрителям еще больше классной, современной и актуальной музыки.

Фестиваль пройдёт на двух площадках: 6 июля – впервые в парке «Красная Пресня». Начало фестиваля в 16:00. Вход свободный. 24 августа – традиционно в саду «Эрмитаж». Начало фестиваля в 12:00. Вход свободный.

Фестивальное лето «Соломы» начнется с премьер – первой и новой фестивальной площадкой фестиваля станет парк «Красная Пресня» 6 июля. Хедлайнер этой «Соломы» – эффектная и искренняя уральская группа «Обе Две». Живые выступления группы – это стена большого звука и цунами энергии.

Лайнап откроет московская группа-коммуна LES ROOK, а теплый летний инди-поп с элементами R&B и неосоула раздаст YOUJNEE, впервые выступающие на фестивале. Впервые на сцене фестиваля появится и стихийный музыкальный прииск из Пскова, известный участник многих российских фестивалей и музыкальных проектов – «Лиза Матрёшка», которая презентует один из новых треков. Beescus – первый рэпер в истории «Соломы» – выкатит сразу два эксклюзива для гостей фестиваля: выступление с живым составом музыкантов и допремьерное исполнение треков с грядущего альбома, релиз которого выйдет только в конце лета. Продолжит фестиваль «АНДРЕГРАУНД» – мультижанровая группа во главе с Андреем Джиджиковым, создающая уникальную для наших широт музыку.

Ну а выступление резидентов и друзей фестиваля – группы SHOO – своеобразная традиция: группа выступает здесь с 2015 года.

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Фото: Москва 24 / Михаил Голденков (Солома 2023)

А 24 августа фестиваль традиционно пройдет в саду «Эрмитаж». На главной фестивальной сцене «Ракушка» и акустической сцене «Гостиная» гостей фестиваля ждет яркий летний плейлист – от неосоула до фолк-джаза. Можно будет потанцевать и послушать классных молодых современных исполнителей. А также принять участие в мастер-классах, окунуться в полезные практики, поучаствовать в зеленом свопе, поиграть в различные настольные игры и многое другое. Например, свежий и яркий акцент фестивалю добавят стильные лаунж- и фотозоны.