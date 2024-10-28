В Москве разыскивают 60 хомяков. Они могут быть заражены бешенством

В городском районе Люблино ввели карантин по бешенству. Он продлится до 22 декабря.

В столице разыскивают 60 хомяков с подозрением на бешенство – они стали частью партии из 80 особей, завезенных из Краснодара, среди них обнаружили двоих зараженных самок.

Семья приобрела животных в зоомагазине на станции метро «Пражская» 15 сентября, поделилось издание MK.RU. Юная владелица хомячков Мария рассказала, что одно из животных изначально выглядело сонным и ослабшим, а через несколько дней «будто взбесилось».

«У нее вся мордочка в крови, судороги, реально, как будто бы ее изнутри что-то разрывает… она язык себе откусила. Я испугалась и маму позвала», – поясняет владелица зараженных хомяков.

Однако даже частный врач-ратолог не смог определить у хомяка симптомов бешенства – через месяц животное начало лысеть, худеть и вскоре умерло. Мама девочки, которая по первому образованию является врачом, сразу поняла, что симптомы напоминают бешенство и повезла тельце в лабораторию.

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«Нам говорили, что бешенства у хомячков не бывает, что мы себе это придумываем… или возмущались, что нам больше всех надо? Нам в конце концов удалось оставить его в одной лаборатории, заполнить кучу бумаг, оттуда его уже переправили куда-то наверх», – рассказала мама девочки.

Несмотря на недоверие специалистов, диагноз вскоре подтвердился у обоих хомяков. Семья стала получать множество звонков из комитетов и ветслужб. На данный момент известно, что сейчас проводятся обзвоны владельцев всех хомяков, проданных магазином из этой партии. Уже удалось обнаружить около 20.

Квартира семьи на улице Краснодарской в Люблино подверглась обработке. Посторонним вход туда воспрещен. Бешенство является смертельно опасным заболеванием и в 100% случаев приводит к летальному исходу, если вовремя не сделать вакцину. Сейчас семья, купившая двух зараженных хомяков, проходит курс прививок.

Карантин по бешенству был объявлен по всей Москве, но именно в этом районе до 22 декабря запрещено проводить ярмарки с участием животных, продавать, ввозить и вывозить животных. Сообщается, что в районе также организуют профилактическую вакцинацию животных и откроют дополнительные прививочные пункты.

Закрыли ли торговую точку, где купили злополучных хомячков, неизвестно – она находится в другом районе. По словам специалиста, инкубационный период у бешенства составляет около 2-3 месяцев, поэтому торговые точки обязаны выдерживать перед продажей карантин, хотя бы около двух недель, чтобы в случае заражения от матери животных, признаки болезни проявили себя до попадания к новым владельцам.