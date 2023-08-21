В Москве-реке нашли тела подростков, погибших на подземной экскурсии во время ливня

Ребят затопило в коллекторе во время сильного дождя.
В Москве-реке нашли тела трех утонувших подростков: 18-летнего молодого человека и двух 15-летних девочек. Они погибли во время экскурсии по подземным коллекторам, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, в воскресенье подростки вместе с гидом и папой одной из девочек отправились на экстремальную экскурсию в подземелье в центре Москвы. В это время начался сильный ливень, и коллекторы, где гуляли туристы, затопило. Подростки утонули, а позже их тела всплыли в Москве-реке.
Cначала в реке неподалеку от парка Зарядье нашли тело 15-летней Лизы. Его в воскресенье вечером обнаружил капитан прогулочного теплохода и обратился в полицию. Рано утром в понедельник туда же вынесло тело 18-летнего Глеба.
Несколько часов спустя в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной нашли третью погибшую: 15-летнюю Вику. У нее была рваная рана головы, которую школьница могла получить, когда ее вместе с друзьями смыло из коллектора потоком воды.
Следователи выяснили, что ребята входили в состав группы из пяти человек. Подростки, найденные у Зарядья, были братом и сестрой, где отец девочки, пока неизвестно.
Сейчас спасатели ищут в городских коллекторах остальных участников группы. Шансов на то, что люди живы, практически нет.
По данным Telegram-канала Mash, участие в диггер-экскурсии, на которой погибли ребята, стоило 9000 рублей. Им обещали показать секретные тоннели в центре Москвы, саму прогулку называли безопасной: всем выдали фонарики и защитные костюмы. Однако во время экскурсии в городе начался сильный ливень, в подземных ходах резко поднялась вода, и люди не смогли выбраться.
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