В Москве родился такинёнок!

Детёныш сычуаньского такина (Budorcas taxicolor tibetana) появился на свет в Московском зоопарке.

Гости главного зоопарка столицы теперь могут наблюдать за первыми шажками двухмесячного сычуаньского такина, который родился в конце апреля.

В зоопарке рассказали, что первые недели мальчик неотступно следовал за матерью, но сейчас уже начал показываться посетителям.

Парнокопытный малыш похож на небольшого быка, покрытого коричневой шерстью с рыжеватым отливом. Сейчас он питается зелёной травой и материнским молоком, а позже сможет перейти на ветки, фрукты, овощи и специализированные корма, как все взрослые представители его вида.

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Сычуаньские такины проживают в горных лесах юго-восточной Азии. В зоопарке отмечают, что этот вид копытных изучен довольно плохо. Известно, что эти млекопитающие довольно пугливы и предпочитают вести активный образ жизни в основном в ранние утренние часы и на закате.

В Москву сычуаньские такины приехали в 2009 году из Пекинского зоопарка парой. Они приносили потомство уже несколько раз, поэтому состав семьи часто менялся, а некоторые из их детёнышей отправились в зоопарки других стран.

Сейчас новорожденный ребёнок проживает с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Его отец живёт отдельно.

Этот вид такинов занесён в Красную книгу как исчезающий вид парнокопытных, поэтому рождение малыша большая радость не только для Московского зоопарка, но и для всего мира.