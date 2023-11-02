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В Москве спасли кошку, 4 дня просидевшую в машине без еды и воды

Фото: скриншот видео

Животное отправили в ветклинику.

В Москве полицейские спасли кошку, запертую в машине. Животное просидело там четыре дня без еды и воды, сообщает Telegram-канал Shot.

Серую кошку, закрытую в салоне внедорожника Mitsubishi Outlander, заметили люди, гуляющие у Большого театра. Она мяукала, привлекала внимание прохожих и пыталась выбраться из машины.

Естественно, животному решили помочь. Но тут выяснилось, что без разрешения хозяина вскрывать машину нельзя. Очевидцы уже хотели выбить в машине окно, чтобы спасти кота, но на место вызвали полицию и спасательные службы. Их сотрудники под надзором правоохранительных органов вскрыли водительскую дверь автомобиля, достали кота и поместили его в переноску. После этого животное отвезли в отделение полиции, откуда отправили в ветклинику, а затем отдали на передержку сотруднице московской прокуратуры. С кем останется питомец, неизвестно, но о желании приютить его уже заявили несколько очевидцев и полицейских.

Как выяснилось, в машине сидел котенок, которому не было и года. Его хозяина госпитализировали в психиатрическую клинику после того, как он достал церковные принадлежности и стал называть себя пророком. Мужчину увезли сотрудники полиции, а котенка забыли в салоне авто.

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