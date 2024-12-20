В Москве устроят 167 новогодних постановок

По данным на ноябрь 2024 года, в Москве запланировано 167 новогодних постановок. А вот наша подборка интересных событий на праздники.

Новогодний ледовый мюзикл «Мама» Ильи Авербуха

Из года в год праздничные шоу Ильи Авербуха собирают неизменные аншлаги, и это понятно: в постановках помимо блистательных танцев на льду всегда интересный сюжет, великолепная музыка (звук всегда живой – и диалоги, и песни, и сопровождение оркестра!), яркие сценические решения и декорации. А в этом году знаменитый фигурист и режиссер шоу решил подключить к работе не только спортсменов, актеров и танцоров, но еще и паркурщиков, фокусников, цирковых артистов (всего более 80 человек!).



В основе сюжета — сказка «Волк и семеро козлят» в той ее интерпретации, которую представил в 1976 году советский экран. Помните советско-французский киномюзикл «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским? Главная его песня («Мама, первое слово, главное слово в нашей судьбе») станет лейтмотивом и шоу Ильи Авербуха, которое пройдет со 2 по 8 января на ЦСКА Арене. В главных ролях — чемпионы Европы и мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и другие знаменитые спортсмены.

Когда: 2–8 января

Где: ЦСКА Арена



Научная елка Wow! How? «Квант волшебства»

Выросли и перестали верить в Деда Мороза? Тогда вам точно надо на научную елку Wow! How? Здесь вам со всей точностью науки докажут его существование, происхождение, выстроят генеалогическое древо и даже рассчитают примерную вместимость мешка с подарками для всех дете эх й мира. Шоу «Квант волшебства» пройдет в Большом зале Культурного центра ЗИЛ с 27 декабря по 5 января и объединит самые эффектные и зрелищные демонстрации за все 10 лет существования проекта: удивительные опыты из оптики, механики и электродинамики, химические превращения со свечением и хемилюминесценцией.



Будут беспилотные летательные аппараты, электротранспорт и экзоскелеты, гигантские дымные пушки, многоствольные шарометы, огромные катушки Теслы, пускающие молнии прямо в артистов (всего более 150 научных агрегатов всех видов и мастей, а также видео, декор, свет и пр.). Из новинок – интерактивы по фольклористике и этнографии. А перед каждым представлением каждый сам сможет провести эксперимент, узнать про новогодние традиции регионов России и сделать подарки ручной работы. По желанию можно купить подарок — набор для опытов (два варианта).

Когда: 27–31 декабря 2024 и 2–5 января 2025 в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30

Где: Большой зал КЦ ЗИЛ (ул.Восточная, 4к1)

Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения»

Сюжет этой новогодней феерии в парке развлечений «Остров Мечты» уже сам по себе довольно необычен: тот случай, когда Деду Морозу приходится спасать всю планету, которую хотят лишить жизненной силы воды от… злобных пришельцев! И тут уж вся волшебная помочь оказывается кстати: помощники Мороза и Снегурочки – снеговики Морковкин, Варежкин и Косичкина — отправляются на сбор сказочного отряда и к Бабе-Яге, и к Соловью-Разбойнику…



Во главе дружины — три богатыря. И победа жителей деревни Дедморозовка, конечно же, предопределена, по замыслу авторов — Андрея Усачева, автора книг про «Дедморозовку», «Умную собачку Соню» и «Воспитательных сказок», и композитора Максима Дунаевского. Но и злодеи не лыком шиты: все-таки они тысячи лет в своих далеких галактиках готовились к захвату Нового года, так что на сцене концертного зала «Москва» состоится нешуточная битва с крутыми трюками и спецэффектами. А перед шоу, которые пройдут с 21 декабря по 6 января, за час до начала планируется интерактивная программа.

Когда: 21 декабря – 6 января

Где: Концертный зал «Москва», парк развлечений «Остров мечты»











«12 клоунов в поисках счастья»

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В новом «Театре на Цветном» премьера спектакля «12 клоунов в поисках счастья». Авторы, создатели проекта и артисты представляют легкие и смешные зарисовки о жизни в современном мегаполисе. В героях этих историй очень просто узнать себя или кого-то из своих знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу. Все они – жители ультрасовременного ЖК, который так и называется — «Счастье!». Но вот счастливы ли они по-настоящему? «12 клоунов в поисках счастья» — это клоунада, акробатика, трюки, профессиональные артисты на сцене и очень много юмора, чтобы вы с удовольствием провели вечер и посмеялись от души!

Когда: с 12 декабря

Спектакль «Снежное чудо»

В этой удивительной истории, созданной режиссером Олегом Липовецким, зрители отправятся в заснеженный лес, где Злюка-Калюка и её проказливые тролли замышляют похитить Чудо, а добрые гномы пускаются в приключение, чтобы его спасти. На сцене развернётся настоящая сказка с яркими танцами, песнями и забавными ситуациями, которые непременно вызовут улыбки у зрителей всех возрастов.

Кульминацией представления станет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые помогут героям справиться с трудностями и пдодарят каждому гостю праздничное настроение. Это история о добре, дружбе и настоящем волшебстве, которая надолго останется в сердцах детей и взрослых.

Когда: 26-29 декабря, 4 января

Где: Театр «Шалом», Варшавское ш., 71к1







Новогодняя игра-путешествие

Красивейшее здание на Ленинградском проспекте, всегда обращающее на себя внимание своей роскошью, к этому Новому году впервые откроет двери для широкой аудитории: в нем пройдет новогодняя интерактивная игра-путешествие по русским сказкам для всей семьи в стилистике иллюстраций русского художника Ивана Билибина. Во время сеансов (11.00, 14.00, 17.00) в парадных залах легендарного дворца родители вместе с детьми смогут поиграть в бирюльки и меховые снежки, пострелять из лука в тире «Царевна-лягушка» и поучиться азам исторического фехтования на богатырских мечах, украсить кокошник бисером, заняться вышиванием на огромных пяльцах, посмотреть спектакль в вертепе и многое другое. Помимо игры под куполом Петровского путевого дворца в уникальной акустике большого зала можно будет послушать рождественские песнопения XVII века в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» и ансамбля старинной музыка «Узорика».

Когда: с 23 декабря по 8 января

Где: Петровский путевой дворец







Музыкальный Новый год в «Зарядье»

Новый проект «Зал Зарядье — детям» при поддержке Департамента культуры города Москвы объединил концертные программы для семейной аудитории. В афише собраны интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

В преддверии Нового года, 29 декабря здесь состоится праздничный концерт для детей «Новогоднее чудо». Детский хор «Аврора» ДШИ имени В. В. Крайнева исполнит хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, рождественские песни и гимны в сопровождении выступлений артистов балета и художественного слова. 30 декабря самые юные слушатели отправятся на «Завтрак с Щелкунчиком». Прежде чем познакомить ребят с великим наследием Петра Ильича Чайковского, их угостят сладким завтраком. Во время концерта малыши смогут танцевать и взаимодействовать с инструментами. Также 30 декабря пройдет музыкальная программа «Нелли Букашкина и Новогоднее приключение». Зрители отправятся на поиски пропавшего оленя Деда Мороза. Ведь остаться детям в Новый год без подарков нельзя!

3 января здесь покажут симфосказку «Петя и волк», которую можно смело назвать самым популярным классическим музыкальным сочинением для детей. В «Зарядье» она прозвучит в исполнении Евгения Миронова и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Когда: декабрь-январь

Где: ул. Варварка, д. 6, стр. 4