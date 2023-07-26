В Москве выпустили новые карты «Тройка» – на них изображены редкие киты из Красной книги

Снимки животных сделали в национальных парках.
В Москве появились новые карты «Тройка» с изображением китов из Красной книги. Их выпустили специально к Всемирному дню китов и дельфинов, рассказали Russian Traveler в Минприроды России.
Всемирный день китов и дельфинов был учрежден Международной китобойной комиссией в 1986 году. Его отмечают 23 июля, поскольку в этот день комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов.
Новые карты появятся в продаже в двух вариантах: с гренландским и горбатым китами. Как объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, снимки были сделаны в национальных парках «Шантарские острова» и «Командорские острова».
Горбатые киты были практически истреблены в российских водах в период коммерческого китобойного промысла. После введения моратория на промысел популяция начала постепенно восстанавливаться. В последние годы специалисты отмечают расширение ареала вида в Чукотском море.
Что же касается гренландских китов, которых еще называют полярными, в Красную книгу России занесены три популяции из четырех – баренцевоморская, охотоморская и берингово-чукотская.
Карты с китами пополнили серию заповедных «Троек», которые Московский метрополитен уже выпускал вместе с Минприроды. До этого москвичи могли приобрести карты с фотографиями дальневосточного леопарда, белого медведя, белоплечего орлана, дзерена, калана, лошади Пржевальского, северного оленя и моржа и северного оленя.
«На территории нашей страны обитает более 1500 видов животных. В морях, омывающих Россию, встречается 1500 видов рыб. Нужно сохранить это разнообразие. Показать людям, кто живёт рядом и насколько важно сберечь каждый вид. Вместе с Московским метрополитеном уже не первый год рассказываем москвичам и гостям столицы о редких представителях фауны нашей страны, которым необходима особая защита», – отметил глава Минприроды России Александр Козлов.
Карты с изображением китов можно купить на стойках «Живое общение» столичного метро, в сувенирном магазине на станции «Маяковская» и в интернет-магазине метрополитена. Они выпущены ограниченным тиражом.
Гренландские и серые киты: любители арктических вод
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