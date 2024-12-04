В Москве выпустили транспортные карты «Тройка» со скатами и черепахами

Их бирюзовый цвет напомнит о лете даже зимой.

«Москвариум» и Департамент транспорта Москвы выпустили новую серию карт «Тройка» с морскими скатами, черепахами и карпами кои. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе «Москвариума». Новые карты, выполненные в бирюзовом цвете, напомнят о лете даже зимой.

А технология дополненной реальности позволит оживить морские пейзажи с помощью QR-кода. Музыкальное сопровождение отсылает к работам Хаяо Миядзаки. Как отметил Максим Ликсутов, эта идея уже использовалась в предыдущих проектах с «Москвариумом».

Новые карты «Тройка» можно купить в сувенирных магазинах «Москвариум», на стойках «Живое общение» в метро, а также в интернет-магазинах и на популярных маркетплейсах.

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Ранее в Москве выпустили транспортную карту «Тройка» с изображением панды Катюши из зоопарка.