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В Москве выпустили «Тройки» с пандой Катюшей

Фото: Департамент транспорта Москвы

Их можно купить на двух станциях метро и в интернет-магазине.

В Москве выпустили транспортную карту «Тройка» с изображением панды Катюши из зоопарка. Она представлена в трех вариантах, рассказал заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«За новорожденной пандочкой Катюшей следит вся Москва. Мы знаем, когда она начала ползать, как прошла первый медосмотр и как за ней ухаживает мама. А теперь Катюша появилась на карте "Тройка», — отметил он в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Тематические карты «Тройка» можно за 200 рублей купить на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» и в интернет-магазине. Правда, на момент публикации карт в нем уже не было в наличии — их разобрали в считанные часы. Журналист Russian Traveler нашел новые «Тройки» на Avito — стоимость варьируется от 300 до 1000 рублей. 

Детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в августе. Для того, чтобы выбрать пандочке имя, в Москве провели большое интернет-голосование — в нем приняли участие почти 300 000 человек. Вариант «Катюша» выбрали 29,3% россиян: он был предложен потому, что имя хорошо известно в Китае, а песня о Катюше пользуется там большой популярностью.

Родители Катюши, панды Жуи и Диндин, приехали в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. Их передали Московскому зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. 

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